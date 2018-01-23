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В России ускорилась утечка мозгов

Комментариев: 6
Российский Институт демографии представил доклад об эмиграции из РФ. В нем отмечает, что с каждым годом страну покидают все больше образованных людей.
Россию покидают все больше людей
Россию покидают все больше людей
gettyimages.co.uk

Все больше россиян с высшим образованием покидают страну из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная статистика не регистрирует эти процессы. Об этом говорится в номере Мониторинга экономической ситуации в России, который был опубликован сегодня, 23 января.

В частности, в докладе Квалифицированная миграция в России: баланс потерь и приобретений говорится, что, по данным Росстата, в 2015 году из России уехали 51,8 тысячи граждан, а в 2016 году — около 59,7 тысячи. При этом авторы работы — сотрудники Института демографии ВШЭ Юлия Флоринская и Никита Мкртчян — утверждают, что эти цифры значительно ниже реальных.

Согласно миграционной статистике иностранных государств, ежегодно из России эмигрируют около 100 тысяч человек. Последние годы около половины граждан уезжают за границу из-за начавшегося в 2014 году экономического кризиса, еще четверть — из-за недовольства политической ситуацией. Сейчас за рубежом живут около 2,7 миллиона уроженцев России, из них 1,5 миллиона имеют российское гражданство.

Такой разрыв в данных демографы объясняют тем, что российская статистическая служба считает эмигрантами лишь тех, кто при отъезде снимается с миграционного учета. При этом часто уезжающие граждане этого не делают — в России у них остаются недвижимость и статус постоянного резидента.

Эмигрируют россияне, в основном, на Запад. Около трети из них едет учиться в магистратуру или аспирантуру, еще треть — работать. Половина трудовых эмигрантов в Европе находятся там по «голубой карте» для квалифицированных специалистов. Некоторые переезжают за рубеж для воссоединения с семьей.

Многие из уехавших хорошо образованы. В Росстате уверены, что доля таких людей в общем потоке эмиграции составляет от 30% до 70% в зависимости от принимающей страны. Данные зарубежных стран и результаты интервью с эмигрантами свидетельствуют, что последние семь лет наблюдается рост квалифицированной эмиграции из России — в среднем 40% переехавших из России на Запад имеют высшее образование. Общая численность образованных российских эмигрантов — около 800 тысяч человек.

Авторы доклада подчеркивают, что несмотря на действующую уже много лет программу привлечения квалифицированных иностранных кадров миграция в Россию не компенсирует утечку мозгов. Образованных людей в страну приезжает меньше, чем уезжает. И даже если у мигранта есть должное образование, вероятнее всего он сможет устроиться только на не требующую никакой квалификации работу.

Напомним, в Польше живут и работают более миллиона украинских эмигрантов.

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Теги: Россия, Эмиграция, мигранты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Ruspidor    23.01.2018, 22:03
Оценка:  +2
Ruspidor
Да не, это насморк. Мозги там уже давно утекли...
Soncelid    23.01.2018, 21:59
Оценка:  +1
Soncelid
В Україні цей процес, на жаль, не сповільнішав.
Бувший_східняк    23.01.2018, 21:58
Оценка:  +5
Бувший_східняк
В России ускорилась течка мозгов
Конфузий    23.01.2018, 21:58
Оценка:  +4
Конфузий
Кричат об утечке мозгов. Не вижу! Все мозги здесь. Парламент здесь, правительство тут. Мысль бьется на глазах у всех. Я это чувствую по каждому сообщению-все мозги до единого здесь, и выбраться из-под этих мозгов невозможно. Все соображают прямо на нас. Как хотят, так и соображают. Хотя, может, они
Конфузий    23.01.2018, 21:58
Оценка:  +4
Конфузий
вниз мозгами и сидят. То, что внизу, утекает, а верхняя часть остается и соображает непрерывно, сообщая утекающим мозгам их текучесть. Вот это организм! - физиологическое отправление мозгами, а принятие решений - оставшейся частью. При таком государственном устройстве мы, конечно, должны идти своим
Конфузий    23.01.2018, 21:58
Оценка:  +4
Конфузий
путем - и мы им идем, теряя очертания, но никуда не удаляясь.

М.Жванецкий.
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