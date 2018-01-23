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В России бешеная собака искусала 17 человек

Комментариев: 6
За два дня в городе Шебекино в районе улиц 50 лет Октября и Ленина бездомный пес укусил 17 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.
В Белгородской области РФ зафиксирован случай бешенства
В Белгородской области РФ зафиксирован случай бешенства
Энимал Ридер

В России завели уголовное дело после того, как бешеная собака покусала 17 человек в Белгородской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Отмечается, что за два дня в городе Шебекино в районе улиц 50 лет Октября и Ленина бездомный пес укусил 17 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.

"После обращения пострадавших в правоохранительные органы собака была отловлена. Согласно заключению Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории у собаки обнаружено бешенство. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, проведена профилактическая вакцинация, угрозы для их жизни нет", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ).

"В ходе следствия будут установлены должностные лица, обязанные регулировать количество бездомных животных на территории населенного пункта, а также проведены судебные экспертизы, допрошены участники произошедшего", – добавили в Следкоме.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Харьковской области бешеный пес искусал шесть человек. Бешенством заболела домашняя собака, которую держали на привязи.

В Киеве зафиксировали случай бешенства

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Теги: Россия, собака, болезнь, бешенство, пес, Белгород, укус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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МаксимУм    23.01.2018, 22:03
Оценка:  -1
МаксимУм
владимир владимирович, кусаться то зачем? Они и так вас любят...
krecchoo    23.01.2018, 22:03
Оценка:  0
krecchoo
А про дядю Славу с Украины эта собака случайно не тявкала?
weightless    23.01.2018, 21:59
Оценка:  +4
weightless
Символично, что собака кусала граждан
в районе улиц Ленена и Октябрьской геволции
Боцман-да!    23.01.2018, 21:58
Оценка:  +1
Боцман-да!
Странно. Я думал, там бешеная собака искусала 140 миллионов человек. А оказывается всего 17...
Юрий1    23.01.2018, 22:02
Оценка:  +1
Юрий1
Собака искусала 17 человек, а укушенные ею, искусали так же, по 17, которые в свою очередь тоже покусали... ну и так далее с арифметической прогрессией.
wahmurkadurnaya    23.01.2018, 22:03
Оценка:  -1
wahmurkadurnaya
Якщо так, як Ви описуєте, то то є геометрична прогресія, а не арифметична.
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