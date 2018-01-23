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В Косово полиция изъяла в школах 62 кг наркотиков

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Полиция провела спецоперацию в школах Косово в результате чего были изъяты 62 кг марихуаны, оружие и полграмма кокаина. В результате были задержаны 26 человек.
Полиция Косово провела спецоперацию "Стоп наркотики"
Полиция Косово провела спецоперацию "Стоп наркотики"
gettyimages.com

В Косово полиция в ходе спецоперации в школах изъяла 62 килограмма марихуаны. Об этом сообщили в МВД в Приштине, пишет Газета.RU.

"Свыше 62 кг марихуаны, 0,5 гр кокаина и одна единица огнестрельного оружия изъяты в ходе акции полиции "Стоп наркотикам в школах". Задержано 26 человек, и возбуждено 17 уголовных дел", – говорится в сообщении.

Операция проводилась по всей территории региона на прошедшей неделе. Борьба с наркотиками в косовских школах регулярно приводит к изъятию большого количества легких и тяжелых наркотиков, огнестрельного оружия и крупных сумм денег сомнительного происхождения.

Ранее сообщалось, что в России десятерых украинцев осудили за наркоторговлю.

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Теги: наркотики, Косово, полиция
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Источник: korrespondent.net

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