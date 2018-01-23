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В Латвии русские школы переведут на латышский язык

Комментариев: 7
Кабинет министров Латвии одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышский язык.
В латвийских школах будут преподавать на национальном языке
В латвийских школах будут преподавать на национальном языке

Правительство Латвии одобрило поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный переход учебных заведений национальных меньшинств на латышский язык. Об этом сообщает Delfi.

Как пишет издание, реформа должна начаться в сентябре 2017 и завершиться в 2021-2022 году.

Планируется, что в 2020 году на латышском языке будут учиться 80% школьников седьмых классов, а в 2022 обучение на государственном языке будет осуществляться во всех классах.

В то же время, мэр Риги Нил Ушаков назвал огромной ошибкой решение о переходе на обучение только на латышском языке.

"Огромная ошибка латвийского правительства. Воспринимать это можно только и единственно как политическую провокацию, которая вредит и качеству образования и стабильности страны", - отметил Ушаков.

Напомним, сегодня, 23 января, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о защите языков нацменьшинств в Европе. 

 

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Теги: Россия, Языковой вопрос, Латвия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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wnt    24.01.2018, 00:54
Оценка:  -1
wnt
Сейчас начнутся крики "Нас притесняют!", "Хотим русский мир!" и "Путин явись!".
Ruspidor    24.01.2018, 00:03
Оценка:  -1
Ruspidor
Они не начнутся, они уже 28 лет орут, всё никак латышский не освоят...
wahmurkadurnaya    23.01.2018, 22:03
Оценка:  -2
wahmurkadurnaya
Безкоштовна порада братам латишам: кожного незадовільного одразу тихенько ліквідуйте, бо потім пізно буде.
Cvobodinet    24.01.2018, 00:54
Оценка:  -1
Cvobodinet
Похоже все человеческое тебе чуждо.
Ruspidor    24.01.2018, 00:04
Оценка:  -1
Ruspidor
Да, и впервую очередь русские!
Ruspidor    23.01.2018, 22:03
Оценка:  +1
Ruspidor
Ну наконец-то! А то лишнехромосомные мрази за 30 лет все никвк латышский не осилят...
wnt    24.01.2018, 00:54
Оценка:  0
wnt
Они и братский украинский, часто, осилить не в состоянии..
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