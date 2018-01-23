Глава ЦРУ рассказал о двух мыслях Путина

Майк Помпео уверен, что Владимир Путин мечтает о возрождении Советского Союза .

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) считают, что президент России Владимир Путин стремится вернуть утраченное величие России.

Об этом заявил директор ЦРУ Майк Помпео во время выступления в Вашингтоне. Его слова цитирует российское агентство РИА Новости.

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“Наша оценка намерений Владимира Путина не изменилась. Он продолжает считать, что величайшей неудачей XX века был роспуск Советского Союза. Он намерен вернуть бывший СССР к величию и славе. С этими мыслями он просыпается каждый день, а второй его мыслью является переизбрание“, — сказал Помпео.

Помпео отметил, что американцы должны давать отпор русским, “где бы мы их ни находили“. Он добавил, что нынешняя администрация это глубоко осознает.

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О том, что распад СССР - ““самая ужасной трагедия прошлого века“, Путин говорил в интервью американским СМИ еще 2015-ом.

Ранее Помпео говорил, что Россия пытается повлиять на выборы в Конгресс и Москва десятилетиями пытается подорвать американскую демократию.

Тем временем, в России запретили показывать в кинотеатрах британский фильм Смерть Сталина.