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В ЕС обсудили механизм приостановления безвиза - журналист

Комментариев: 1
В Евросоюзе не предполагают, что механизм приостановления должен быть использован против любой страны, с которой существует визовая либерализация.
В ЕС обсудили безвизовый режим
В ЕС обсудили безвизовый режим
gettyimages.com

В Евросоюзе во время обсуждения механизма приостановления безвизового режима, выразили беспокойством положением дел в Грузии и Албании. Об этом написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Что касается сегодняшнего заседания по механизму приостановления безвизового режима: государств-членов ЕС волнуют две страны - Грузия и Албания, однако ни одна страна (ЕС - Ред.) не предполагает, что механизм приостановления должен быть использован против любой страны, с которой ЕС имеет визовую либерализацию", - написал он.

Ранее сообщалось, что Украина не нарушала правил безвизового режима с Евросоюзом.

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Теги: Грузия, Евросоюз, Албания, безвизовый режим
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
sklyar    23.01.2018, 22:03
Оценка:  -1
sklyar
Искусственный накал страстей вызванный большой "жабой" сильных мира сего в РФ, хотя им этот безвиз извините до одного места, но все равно ....как же так..... мы же требовали ...сначала мы, а потом все прочие.
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