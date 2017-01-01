Стрельба в американской школе: двое погибших, 19 раненых
15-летний ученик открыл огонь из пистолета в своей школе в западной части Кентукки, США, убив двух одноклассников и ранив еще 14, прежде чем его арестовали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора штата и полицию.
Одна из жертв, 15-летняя девочка, умерла на месте происшествия, 15-летний мальчик скончался в больнице, сказал губернатор Кентукки Мэтт Бевин на пресс-конференции.
По словам полиции, насилие вспыхнуло, когда 15-летний подозреваемый, вооруженный пистолетом, вошел в школу и начал стрелять. Губернатор сказал, что подросток был задержан на месте происшествия без применения насилия.
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CNN уточняет, что всего пострадавших 19 человек - 5 получили не огнестрельные травмы.
Напомним, 22 января в штате Техас произошла стрельба в школе, в результате которой пострадал один человек. 21 января неизвестные открыли огонь по толпе в парке города Орландо, штат Флорида (США). В результате были ранены три девушки-подростка.