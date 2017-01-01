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В Германии на автобане столкнулись 17 авто: пострадали 18 человек

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Аварии произошли в Баварии на участке в 300 метров. Полиции пришлось перекрыть движение по оживленной автомагистрали в час пик на 4 часа, что привело к 7-километровым пробкам.
Массовое ДТП в Германии
Массовое ДТП в Германии
Скриншот

В массовом ДТП на автобане в Баварии с участием 17 автомобилей пострадали 18 человек, трое из них получили серьезные травмы. Об этом сообщает Баварское Радио.

"Во вторник утром на автобане А73 в районе Брайтенгюсбаха (округ Бамберг) трижды случились массовые аварии, в которых оказались участниками 17 автомобилей, 18 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Трое из пострадавших получили тяжелые травмы, отметили в полиции. Материальный ущерб от этих ДТП оценивается в более 150 000 евро.

Аварии произошли на участке в 300 м около 7.30 утра. Речь идет у трех инцидентах, произошедших с коротким промежутком времени.

Дорожной полиции пришлось перекрыть движение по оживленной автомагистрали в час пик на целых 4 часа. Это привело к пробкам вплоть до 7 км длиной.

Напомним, более 30 автомобилей столкнулись из-за снегопада в Чехии.

 

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Теги: автомобили, ДТП, Германия, авария
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Источник: korrespondent.net

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