РФ предложила создать орган для расследования химатак в Сирии

Россия подготовила проект резолюции Совбеза ООН, который предполагает создание нового международного следственного органа по расследованию применения химоружия.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета безопасности организации, что РФ подготовила проект резолюции о создании нового международного органа для расследования химических атак в Сирии, пишет Интерфакс

"Мы хотим подняться над разногласиями и предложить создать новый международный следственный орган, который на основе безупречных и неопровержимых данных, полученных прозрачным и заслуживающим доверия путем смог бы устанавливать факты для определения Советом Безопасности ответственных за применение отравляющих веществ в качестве оружия. Он должен быть профессиональным и деполитизированным", - отметил он.

Небензя попросил секретариат ООН распространить документ.

"Рассчитываем, что в ближайшее время члены Совбеза проработают нашу инициативу со своими столицами. Мы готовы к предметным консультациям", - отметил постпред России.

Напомним, в ноябре прошлого года Россия заблокировала в Совбезе ООН американский проект резолюции по продлению работы совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.