В Италии в ходе спецоперации задержали 40 мафиози

На итальянской Сицилии провели масштабную спецоперацию, в ходе которой были задержаны 40 членов мафиозного клана. Задержанных обвиняют в вымогательстве, кражах, незаконном хранении оружия, мошенничестве, а также угрозах и насилии.

В Италии на Сицилии сотрудники силовых структур задержали около 40 представителей мафиозного клана, приближенного к организации Коза ностра. Об этом рассказали в полиции, сообщает La Presse.

По данным правоохранителей, арестованные являются участниками преступной группы "Барселонская семья", которая действовала в восточной части острова около города Мессина. Задержанных обвиняют в вымогательстве, кражах, незаконном хранении оружия, мошенничестве, а также угрозах и насилии.

Напомним, на севере Италии полиция провела масштабную облаву на членов калабрийской мафии Ндрангета.