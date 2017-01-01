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В Италии в ходе спецоперации задержали 40 мафиози

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На итальянской Сицилии провели масштабную спецоперацию, в ходе которой были задержаны 40 членов мафиозного клана. Задержанных обвиняют в вымогательстве, кражах, незаконном хранении оружия, мошенничестве, а также угрозах и насилии.
Силовая спецоперация в Италии
Силовая спецоперация в Италии
gettyimages.com

В Италии на Сицилии сотрудники силовых структур задержали около 40 представителей мафиозного клана, приближенного к организации Коза ностра. Об этом рассказали в полиции, сообщает La Presse.

По данным правоохранителей, арестованные являются участниками преступной группы "Барселонская семья", которая действовала в восточной части острова около города Мессина. Задержанных обвиняют в вымогательстве, кражах, незаконном хранении оружия, мошенничестве, а также угрозах и насилии.

Напомним, на севере Италии полиция провела масштабную облаву на членов калабрийской мафии Ндрангета.

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Теги: Италия, мафия, Сицилия, Коза ностра
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Источник: korrespondent.net

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