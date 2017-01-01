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Российского писателя не впустили в Молдову

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Дмитрий Миропольский планировал выступить с лекцией в Молдове, но был остановлен пограничниками в аэропорту Кишинева. Писатель не смог объяснить цель визита.
Миропольского не впустили в Молдову
Миропольского не впустили в Молдову
facebook.com/classicalive

Русского прозаика и сценариста Дмитрия Миропольского задержали в аэропорту Кишинева. Об этом сообщается местная полиция, пишет ТАСС.

Как отмечается, Миропольскому отказали во въезде в связи с тем, что он не смог объяснить цель визита.

"Прибывшие в Молдову двое граждан России не смогли подтвердить цель визита и предоставить необходимые для этого документы", - сказала глава пресс-службы пограничной полиции республики Раиса Новицки.

По ее словам, писатель Миропольский и его спутник будут отправлены в Москву ближайшим рейсом.

Напомним, молдавские пограничники не пустили в страну съемочную группу российского телеканала RTVI, прилетевших взять интервью у президента Игоря Додона.

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Теги: Молдова, запрет, писатель, Запрет на въезд
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Источник: korrespondent.net

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