Российского писателя не впустили в Молдову

Дмитрий Миропольский планировал выступить с лекцией в Молдове, но был остановлен пограничниками в аэропорту Кишинева. Писатель не смог объяснить цель визита.

Миропольского не впустили в Молдову facebook.com/classicalive

Русского прозаика и сценариста Дмитрия Миропольского задержали в аэропорту Кишинева. Об этом сообщается местная полиция, пишет ТАСС.

Как отмечается, Миропольскому отказали во въезде в связи с тем, что он не смог объяснить цель визита.

"Прибывшие в Молдову двое граждан России не смогли подтвердить цель визита и предоставить необходимые для этого документы", - сказала глава пресс-службы пограничной полиции республики Раиса Новицки.

По ее словам, писатель Миропольский и его спутник будут отправлены в Москву ближайшим рейсом.

Напомним, молдавские пограничники не пустили в страну съемочную группу российского телеканала RTVI, прилетевших взять интервью у президента Игоря Додона.