Порошенко и премьер Израиля обсудили миротворцев на Донбассе

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент Петр Порошенко встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент Петр Порошенко сегодня, 24 января, провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в рамках участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как отмечается, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и необходимость развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня и пути дальнейшего развития традиционно дружественных отношений между Украиной и Израилем.

Глава государства возобновил свое приглашение Беньямину Нетаньяху осуществить официальный визит в Украину в удобное время.

Петр Порошенко выразил благодарность за поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму в декабре 2017 года.

Собеседники согласились с необходимостью дальнейшей активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем. В этой связи стороны подтвердили готовность завершить переговоры о заключении Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Президент Украины акцентировал внимание собеседника на 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов, которая отмечалась в 2018 году, и отметил, что в Украине ожидают признания дружественным Израилем этой трагедии актом геноцида украинского народа.

Учитывая приближение Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января в Украине и во всем мире, Петр Порошенко выразил солидарность с чествованием памяти жертв этой ужасной трагедии.

Напомним, в здании Европарламента в Брюсселе 24 января прошло мероприятие День памяти жертв Холокоста.