В России пенсионерка хранила у себя дома две мумии

Пенсионерка рассказала, что найденные тела – это ее брат и сестра. Она также рассказала, что оставила их в квартире, поскольку денег на похороны у нее не было.

В Подольске (Россия) в квартире у пенсионерки в среду, 24 января, нашли два мумифицированных тела. Об этом сообщает пресс-служба главка СК России по Московской области, пишет РИА Новости.

По данным следствия, в одной из квартир Подольска обнаружены мумифицированные тела мужчины и женщины.

Проживающая в этой квартире 77-летняя женщина сообщила, что это тела ее брата и сестры, которые умерли почти десять лет назад.

Она рассказала, что оставила их в квартире, потому что у нее не было денег на захоронение. Следователи отмечают, что, по предварительным данным, с 1980-х годов в данной квартире действительно проживали две сестры и брат. Причины смерти людей и то, как давно они умерли, установят по результатам судебно-медицинских экспертиз.

Пенсионерку отправили в психбольницу.

Как сообщалось, под Екатеринбургом во дворе одной из больниц нашли труп мужчины, который пролежал там уже два дня.