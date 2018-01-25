В России пенсионерка хранила у себя дома две мумии
В Подольске (Россия) в квартире у пенсионерки в среду, 24 января, нашли два мумифицированных тела. Об этом сообщает пресс-служба главка СК России по Московской области, пишет РИА Новости.
По данным следствия, в одной из квартир Подольска обнаружены мумифицированные тела мужчины и женщины.
Проживающая в этой квартире 77-летняя женщина сообщила, что это тела ее брата и сестры, которые умерли почти десять лет назад.
Она рассказала, что оставила их в квартире, потому что у нее не было денег на захоронение. Следователи отмечают, что, по предварительным данным, с 1980-х годов в данной квартире действительно проживали две сестры и брат. Причины смерти людей и то, как давно они умерли, установят по результатам судебно-медицинских экспертиз.
Пенсионерку отправили в психбольницу.
Как сообщалось, под Екатеринбургом во дворе одной из больниц нашли труп мужчины, который пролежал там уже два дня.