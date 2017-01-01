Умеров и Чийгоз рассказали в Европарламенте о нарушениях прав в Крыму

На слушаниях подкомитета Европарламента по правам человека лидеры крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз рассказали о нарушениях свободы человека в Крыму.

Лидеры крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз проинформировали Европарламент о нарушении Россией прав человека в Крыму и призвали международное сообщество усилить давление на Кремль. Об этом шла речь на слушаниях подкомитета Европарламента по правам человека при участии Умерова и Чийгоза в среду в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"В украинском Крыму де-факто российская оккупационная власть, как кажется, вообще не понимает, что такое права и свободы человека, народа. Сотни облав и обысков, сотни задержаний и арестов, сотни административных дел и штрафов, сумма которых насчитывается миллионами рублей. Десятки людей похищены при участии власти и парамилитарных организаций. Некоторые из похищенных найдены убитыми с признаками насилия и пыток. Десятки политически мотивированных уголовных дел. Десятки приговоренных...", - отметил в выступлении перед европарламентариями Умеров.

По его словам, если "Россия, как страна-террорист" не прислушивается к рекомендациям и требованиям международных организаций, не выполняет решений международных судов, то демократический мир должен продолжать и усиливать давление на Кремль.

"Пока Россия не оставит в покое Украину, не заберется из Крыма и Донбасса, никоим образом нельзя ослаблять и отменять экономические санкции, нужно продолжать политическое давление, объявить бойкот России в спортивных и культурных мероприятиях", - призвал Умеров.

Обращаясь к депутатам Европарламента, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа предостерег, что после агрессии против Украины Россия может ее продолжить дальше в Европе.

"Поэтому агрессор, террорист должен понести наказание, достойное преступлениям, которые он сейчас совершает", - убежден Умеров.

В свою очередь Чийгоз акцентировал внимание Европарламента на том, что в Крыму происходит не просто нарушение прав человека Россией, а осуществляется террор.

"Сегодня гражданин Украины в Крыму - это угроза для своей жизни, для своих близких. Сегодня аресты в Крыму - это проявления безжалостности, террора со стороны государства Россия", - заявил лидер крымскотатарского народа.

Председатель делегации Европейского парламента в комитете ассоциации Украина-ЕС Дариуш Розати отметил необходимость продления сотрудничества и проведения совместных заседаний между подкомитетом по правам человека законодательного органа ЕС и комитетом Верховной Рады Украины по правам человека.

По результатам заседания в Европарламенте также рекомендовали руководству Украины неуклонно и последовательно продолжать отстаивание прав человека, несмотря на российскую оккупацию Крыма и некоторых территорий на Донбассе.

Напомним, защита лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова подала два административных иска к Администрации президента России Владимира Путина.