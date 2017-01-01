Глава Всемирного банка рассказал, как остановить миграцию

Для того, чтобы избежать новых волн миграции и не допустить распространения конфликтов, роста экстремизма и возникновения новых волн миграции, необходимо уменьшить уровень бедности в мире.

Чтобы не допустить распространения конфликтов в мире, роста экстремизма и возникновения новых волн миграции, необходимо уменьшить уровень бедности на планете. Об этом заявил в среду во время выступления на одной из рабочих панелей Всемирного экономического форума в Давосе президент Всемирного банка Джим Йонг Ким, сообщает Укринформ.

По его словам, только тогда люди смогут получить преимущества глобального экономического роста.

"Я спрашиваю себя, по какому пути мировая экономика будет расти дальше так, чтобы разрешить каждому человеку иметь возможность для развития? Поиск этого пути - это крайне важная и неотложная задача", - заметил он.

По словам главы Всемирного банка, если выход не будет найден, то "мы увидим, как самые разочарованные прослойки станут источником нестабильности".

В этой связи он выразил убеждение, что тогда много стран ощутят всплески "экстремизма, насилия и конфликтов", что также приведет к росту потоков миграции.

Напомним, по данным ООН за чертой бедности в Украине живет большая часть населения – 60%.