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Министр энергетики РФ в Давосе пожаловался на санкции

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Министр энергетики России Александр Новак, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, признался, что западные санкции против РФ "немного напрягают".
Новак сетует на санкции
Новак сетует на санкции
gettyimages.co.uk

Россию "немного напрягают" санкции Евросоюза и США. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, сообщают РИА Новости.

"Конечно, объективно говоря, они немного напрягают, санкции. Мы живем последнее десятилетие в рыночной экономике, чтобы не было такого вмешательства в работу бизнеса и так далее. Когда бизнес все время должен оглядываться, думать, введут ли санкции или как это воспримут некоторые, кто следит за этим, конечно это напрягает. И с точки зрения инвестиционного, морального отношения есть в этом определенные минусы", — сказал Новак.

По его словам, санкции мешают решению глобальных экономических проблем.

"Санкции не дают возможности решать глобальные экономические проблемы, это надо понимать. Что касается России, честно говоря, мы благодаря санкциям получили дополнительный импульс для развития своей промышленности и для того, чтобы перенаправить инвестиционные потоки на загрузку своих предприятий", — добавил министр.

Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции в отношении России в соответствии с подписанным ранее президентом США Дональдом Трампом законом будут объявлены в ближайшем будущем

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Теги: Россия, Давос, санкции
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Источник: korrespondent.net

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