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Как прошел первый день Порошенко в Давосе

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В первый день форума в Давосе президент Петр Порошенко встретился с премьер-министром Израиля, вице-президентом Европейской Комиссии и главой МВФ.
Порошенко провел в Давосе ряд встреч
Порошенко провел в Давосе ряд встреч
president.gov.ua

Украинская делегация в среду 24 января, начала официальный визит в Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме.

Как отмечается, президент Петр Порошенко 24-26 января в рамках форума проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями финансовых организаций и представителями иностранных компаний.

В частности, в первый день форума Порошенко встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Напомним, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард назвала "конструктивными" переговоры с президентом Петром Порошенко

 

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Теги: Давос, встреча, Порошенко, Лагард
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Источник: korrespondent.net

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