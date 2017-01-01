Президент Уганды признался в любви к Трампу

Угандский президент выступил с речью, во время которой признался в любви к американскому лидеру Дональду Трампу. Мусевени сказал, что ему нравится прямота Трампа.

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени заявил, что любит президента США Дональда Трампа, даже не смотря на его слова о "вонючих дырах", передает Independent.

"Я люблю Трампа, потому что он говорит с африканцами прямо. Я не знаю, может, его слова исказили, но он говорит с африканцами прямо", – сказал он.



На отеле Трампа появилась надпись "Грязная дыра"

Напомним, ранее Трампво время совещания в Белом доме назвал Гаити и африканские страны, откуда в США прибывают мигранты, "вонючими дырами" (shithole). Позднее президент США заявил, что слова, которые он использовал, были жесткими, но не такими.