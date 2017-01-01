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Президент Уганды признался в любви к Трампу

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Угандский президент выступил с речью, во время которой признался в любви к американскому лидеру Дональду Трампу. Мусевени сказал, что ему нравится прямота Трампа.
Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени
Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени заявил, что любит президента США Дональда Трампа, даже не смотря на его слова о "вонючих дырах", передает Independent.

"Я люблю Трампа, потому что он говорит с африканцами прямо. Я не знаю, может, его слова исказили, но он говорит с африканцами прямо", – сказал он.

На отеле Трампа появилась надпись "Грязная дыра"

Напомним, ранее Трампво время совещания в Белом доме назвал Гаити и африканские страны, откуда в США прибывают мигранты, "вонючими дырами" (shithole). Позднее президент США заявил, что слова, которые он использовал, были жесткими, но не такими.

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Теги: президент, Африка, Трамп, Уганда
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Источник: korrespondent.net

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