Закон об образовании: Венгрия выдвинула требование
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требует от Украины юридических гарантий того, что применение нового закона об образовании начнется после достижения договоренности с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье. Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.
"Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии", – заявил Сийярто.
По словам министра, этот вопрос не является чисто делом Украины и Венгрии, потому что с принятием соответствующего закона Киев нарушил одну из международных норм о защите нацменьшинств.
"Будапешт заинтересован в непременном решении этой проблемы при содействии интересам украинских венгров", – подчеркнул политик.
По словам Сийярто, при отсутствии юридических гарантий Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО.
Венгрия выдвинула Украине новое жесткое требование
Напомним, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык. Языки нацменьшинств, включая русский, будут изучаться только до пятого класса, а уже с 2020 года образование в Украине станет целиком украиноязычным.
Документ вызвал резкую критику ряда стран, в частности, Венгрии. Будапешт обратился к верховному комиссару ООН по правам человека провести расследование из-за украинского закона.