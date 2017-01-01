Закон об образовании: Венгрия выдвинула требование

МИД Венгрии требует от Киева юридических гарантий по закону об образовании. При отсутствии таких гарантий Венгрия продолжит блокировать все международные инициативы Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требует от Украины юридических гарантий того, что применение нового закона об образовании начнется после достижения договоренности с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье. Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.

"Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии", – заявил Сийярто.



По словам министра, этот вопрос не является чисто делом Украины и Венгрии, потому что с принятием соответствующего закона Киев нарушил одну из международных норм о защите нацменьшинств.

"Будапешт заинтересован в непременном решении этой проблемы при содействии интересам украинских венгров", – подчеркнул политик.

По словам Сийярто, при отсутствии юридических гарантий Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО.



Венгрия выдвинула Украине новое жесткое требование

Напомним, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык. Языки нацменьшинств, включая русский, будут изучаться только до пятого класса, а уже с 2020 года образование в Украине станет целиком украиноязычным.

Документ вызвал резкую критику ряда стран, в частности, Венгрии. Будапешт обратился к верховному комиссару ООН по правам человека провести расследование из-за украинского закона.