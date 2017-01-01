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США призвали Турцию ограничить боевые действия в Сирии

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Американский президент Дональд Трамп выразил озабоченность эскалацией конфликта в районе Африн в Сирии. Трамп призвал Анкару сократить военную операцию против курдов.
Турецкая операция против курдов в Сирии
Турецкая операция против курдов в Сирии
Getty Images
 
Президент США Дональд Трамп попросил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сократить военную операцию против курдов на севере Сирии, а также не допускать конфликтов с вовлечением американских военных в регионе, сообщает Reuters.
 
"Президент Трамп выразил озабоченность эскалацией конфликта в Африне. Он призвал Турцию к деэскалации и ограничению военных действий", – говорится в заявлении Госдепа США. 
 
Напомним, в конце прошлой недели армия Турции начала операцию против курдских формирований на севере Сирии. Анкара говорит, что защищает южные границы НАТО в регионе,.
 
Президент Турции заявил, что у него есть соглашение России на операцию. Однако лидер Сирии Башар Асад обвинил Анкару в поддержке терроризма и посягательстве на сирийский суверенитет.

Эрдоган: Турция быстро уничтожит курдских боевиков
 
Интервенция Турции была раскритикована также США, поскольку курды являются основным союзником Вашингтона в Сирии.
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Теги: США, Турция, Сирия, Трамп, Эрдоган
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Источник: korrespondent.net

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