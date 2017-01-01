США призвали Турцию ограничить боевые действия в Сирии

Американский президент Дональд Трамп выразил озабоченность эскалацией конфликта в районе Африн в Сирии. Трамп призвал Анкару сократить военную операцию против курдов.

Турецкая операция против курдов в Сирии Getty Images

Президент США Дональд Трамп попросил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сократить военную операцию против курдов на севере Сирии, а также не допускать конфликтов с вовлечением американских военных в регионе, сообщает Reuters

"Президент Трамп выразил озабоченность эскалацией конфликта в Африне. Он призвал Турцию к деэскалации и ограничению военных действий", – говорится в заявлении Госдепа США.





Эрдоган: Турция быстро уничтожит курдских боевиков Президент Турции заявил, что у него есть соглашение России на операцию. Однако лидер Сирии Башар Асад обвинил Анкару в поддержке терроризма и посягательстве на сирийский суверенитет.

Интервенция Турции была раскритикована также США, поскольку курды являются основным союзником Вашингтона в Сирии.