США призвали Турцию ограничить боевые действия в Сирии
Американский президент Дональд Трамп выразил озабоченность эскалацией конфликта в районе Африн в Сирии. Трамп призвал Анкару сократить военную операцию против курдов.
Президент США Дональд Трамп попросил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сократить военную операцию против курдов на севере Сирии, а также не допускать конфликтов с вовлечением американских военных в регионе, сообщает Reuters.
"Президент Трамп выразил озабоченность эскалацией конфликта в Африне. Он призвал Турцию к деэскалации и ограничению военных действий", – говорится в заявлении Госдепа США.
Напомним, в конце прошлой недели армия Турции начала операцию против курдских формирований на севере Сирии. Анкара говорит, что защищает южные границы НАТО в регионе,.
Президент Турции заявил, что у него есть соглашение России на операцию. Однако лидер Сирии Башар Асад обвинил Анкару в поддержке терроризма и посягательстве на сирийский суверенитет.
Эрдоган: Турция быстро уничтожит курдских боевиков
Эрдоган: Турция быстро уничтожит курдских боевиков
Интервенция Турции была раскритикована также США, поскольку курды являются основным союзником Вашингтона в Сирии.
Эта же новость на Корреспондент