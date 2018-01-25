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В Таиланде украинского таксиста обвинили в гибели двух россиянок

Комментариев: 4
Мужчина занимался частным извозом.
Водитель выехал на встречку
Водитель выехал на встречку
thephuketnews.com

В Таиланде после трагической аварии, в результате которой погибли две пассажирки-россиянки, полиция предъявила украинскому таксисту обвинения в неосторожном вождении, которое повлекло смерть человека.

Об этом сообщил Phuket News.

Две россиянки приехали на отдых с целью туризма. Они нашли русскоязычное такси по объявлению в Интернете. Водителем оказался украинец Артем Сердюков. Россиянки наняли его для дальней поездки, но машина попала в аварию.

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Однако водитель по какой-то причине выехал на полосу встречного движения и врезался в минивэн на трассе острова Пхукет. Пассажирки погибли, Сердюков получил травмы и был госпитализирован. В ближайшее время он предстанет перед судом.

“По предварительным данным, водитель легкового авто, гражданин Украины, допустил столкновение, выехав на встречную полосу“, - подтвердил информацию заведующий консульским отделом посольства Владимир Соснов.

Как сообщалось, 19 января в Таиланде украинку задержали за торговлю наркотиками

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Теги: Тайланд, ДТП, авария, россиянка, украинец
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Комментариев (4)
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multipodius    25.01.2018, 12:31
Оценка:  0
multipodius
Консульство має сприяти його виправданню або втечі з в'язниці.
utekai    25.01.2018, 11:46
Оценка:  +2
utekai
Теж свій вклад в боротьбу доклав.
Ruspidor    25.01.2018, 11:43
Оценка:  +2
Ruspidor
Аллах Акбар! Джихад в действии...
Хитрый-Лис    25.01.2018, 11:25
Оценка:  +5
Хитрый-Лис
Зачёт земляку++++++++++++
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