В Таиланде украинского таксиста обвинили в гибели двух россиянок

Мужчина занимался частным извозом.

В Таиланде после трагической аварии, в результате которой погибли две пассажирки-россиянки, полиция предъявила украинскому таксисту обвинения в неосторожном вождении, которое повлекло смерть человека.

Об этом сообщил Phuket News.

Две россиянки приехали на отдых с целью туризма. Они нашли русскоязычное такси по объявлению в Интернете. Водителем оказался украинец Артем Сердюков. Россиянки наняли его для дальней поездки, но машина попала в аварию.

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Однако водитель по какой-то причине выехал на полосу встречного движения и врезался в минивэн на трассе острова Пхукет. Пассажирки погибли, Сердюков получил травмы и был госпитализирован. В ближайшее время он предстанет перед судом.

“По предварительным данным, водитель легкового авто, гражданин Украины, допустил столкновение, выехав на встречную полосу“, - подтвердил информацию заведующий консульским отделом посольства Владимир Соснов.

Как сообщалось, 19 января в Таиланде украинку задержали за торговлю наркотиками