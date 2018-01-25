Врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за домогательства
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Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар признался в сексуальных домогательствах к спортсменкам. Суд признал Нассара виновным, приговорив его к 175 годам тюрьмы.
Об этом сообщает Reuters.
Слушания по делу Нассара начались 16 января в суде города Лансинг (штат Мичиган) и завершились 24 января.
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Свидетелями по делу выступили почти 170 людей, среди них олимпийские чемпионки Симона Байлс, Александра Райсман, Габриэлла Дуглас и Маккайла Мароуни. Девушки подтвердили в суде, что Нассар домогался к ним во время медицинских осмотров.
Напомним, в декабре бразильская борчиха призналась в том, что подвергалась домогательствам.