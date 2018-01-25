Врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за домогательства

54-летний Нассар работал врачом сборной США на четырех Олимпиадах, а также занимал должность в тренерском штабе женских команд университета Мичигана.

Врач домогался к олимпийским чемпионкам во время медицинских осмотров Getty Images

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Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар признался в сексуальных домогательствах к спортсменкам. Суд признал Нассара виновным, приговорив его к 175 годам тюрьмы.

Об этом сообщает Reuters.

Слушания по делу Нассара начались 16 января в суде города Лансинг (штат Мичиган) и завершились 24 января.

Свидетелями по делу выступили почти 170 людей abcnews.go.com

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Свидетелями по делу выступили почти 170 людей, среди них олимпийские чемпионки Симона Байлс, Александра Райсман, Габриэлла Дуглас и Маккайла Мароуни. Девушки подтвердили в суде, что Нассар домогался к ним во время медицинских осмотров.

Олимпийскиегимнастки заявлявили о сексуальных домогатель... 0:00 / 02:57

Напомним, в декабре бразильская борчиха призналась в том, что подвергалась домогательствам.