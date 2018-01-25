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Врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за домогательства

Комментариев: 4
54-летний Нассар работал врачом сборной США на четырех Олимпиадах, а также занимал должность в тренерском штабе женских команд университета Мичигана.
Врач домогался к олимпийским чемпионкам во время медицинских осмотров
Врач домогался к олимпийским чемпионкам во время медицинских осмотров
Getty Images

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Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар признался в сексуальных домогательствах к спортсменкам. Суд признал Нассара виновным, приговорив его к 175 годам тюрьмы.

Об этом сообщает Reuters.

Слушания по делу Нассара начались 16 января в суде города Лансинг (штат Мичиган) и завершились 24 января.

Свидетелями по делу выступили почти 170 людей
Свидетелями по делу выступили почти 170 людей
abcnews.go.com

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Свидетелями по делу выступили почти 170 людей, среди них олимпийские чемпионки Симона Байлс, Александра Райсман, Габриэлла Дуглас и Маккайла Мароуни. Девушки подтвердили в суде, что Нассар домогался к ним во время медицинских осмотров.

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Напомним, в декабре бразильская борчиха призналась в том, что подвергалась домогательствам.

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Теги: США, спорт, олимпийские чемпионки, гимнастка, сексуальные домогательства, врач
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Комментариев (4)
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xxvekFox    25.01.2018, 13:20
Оценка:  0
xxvekFox
Если б изнасиловал или убил, получил бы меньше...
Душечка    25.01.2018, 12:20
Оценка:  +4
Душечка
Через 150 лет выйдет по УДО , и возьмется за старое.
Peyot    25.01.2018, 11:59
Оценка:  +4
Peyot
Честно говоря не представляю как нужно домагаться что бы влепили 175 лет зоны. ССовцам из концлагерей и то меньше дают...
Dnepr_Dnepr    25.01.2018, 12:27
Оценка:  +1
Dnepr_Dnepr
ты не все знаешь о демократии и силе феминисток. Скоро всех гинекологов пересажают, а потом начнут ныть что шмоньку не где пролечить)
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