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ЕК готова стать посредником в переговорах России и Украины по газу

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Вице-президент Еврокомиссии уже провел предварительные переговоры в Давосе с министром энергетики России Александром Новаком и президентом Украины Петром Порошенко.
В ЕС заявили, что будут рады продолжению транзита российского газа через Украину
В ЕС заявили, что будут рады продолжению транзита российского газа через Украину

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что ЕК готова стать координатором между Россией и Украиной, если будут возобновлены переговоры о будущем транзита российского газа через Украину в Евросоюз. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Накануне у него прошли встречи с министром энергетики России Александром Новаком и президентом Украины Петром Порошенко на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я пробовал почву, обсуждал, будет ли возможность восстановить дискуссии о будущем украинского транзита газа после решения арбитражного суда в Стокгольме. Мы, как Евросоюз и Еврокомиссия, были бы очень довольны и готовы попробовать организовать переговоры на экспертном уровне, или даже на политическом уровне, где мы могли бы найти долгосрочное решение для этого вопроса", — сказал он.

Отвечая на вопрос, предлагает ли он России и Украине возобновить трехсторонние переговоры о будущем транзита, Шефчович сказал: "Мы готовы играть роль координатора, мы будем рады, если, когда будет решение Стокгольма, мы сможем найти пути, как мы можем обсуждать продолжение транзита газа через Украину".

Ранее Украина установила рекорд по транзиту газа.

По словам Лаврова, строительство Турецкого потока зависит от Еврокомиссии.

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Теги: Россия, газ, ЕС, Украина-Россия, Еврокомиссия, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    25.01.2018, 12:37
Оценка:  0
Peyot
Та нормуль теперь все будет. Цена теперь ниже цены ЕС, запрета на реекспорт нет, обьем можем выбирать сколько захотим... пусть ЕК поучавствует еще мы не против))))))
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