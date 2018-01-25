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В КНДР выступили с обращением к корейской нации

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В Северной Корее считают, что 2018-й станет "годом крутого поворота" в вопросе сближения с Южной Кореей. В Пхеньяне призвали корейцев совместно противодействовать США.
Флаги Северной и Южной Кореи
Флаги Северной и Южной Кореи
mtholyoke.edu

Северная Корея призывает смягчить военную напряженность между Пхеньяном и Сеулом. Об этом говорится в обращении властей Северной Кореи к корейской нации, сообщает 25 января РИА Новости.

Как сказано в обращении, объединение корейской нации - важнейшая задача. При этом отмечается, что КНДР и Южная Корея должны самостоятельно определиться с воссоединением - вмешательство третьих сторон в этот вопрос недопустимо.

Северокорейские власти предложили снизить критику ракетной и ядерной программ КНДР. Они, как считают в Пхеньяне, не мешают оздоровлению отношений между Севером и Югом.

Северная Корея также призвала корейскую нацию противодействовать США, которые "провоцируют ядерную войну".

Было предложено активизировать гуманитарные и политические контакты между Севером и Югом. В частности, подчеркивается необходимость укрепления связей между партиями.

В целом северокорейские власти выразили надежду, что 2018-й станет "годом крутого поворота" в вопросе сближения позиций сторон.

Как сообщалось, в начале года состоялись первые с 2015-го переговоры между высокопоставленными чиновниками из КНДР и Южной Кореи. Встреча прошла на фоне продолжавшейся весь 2017 год эскалации ситуации вокруг Корейского полуострова из-за серии ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна.

Кроме того, команды КНДР и Южной Кореи пройдут под общим флагом на Олимпиаде.

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Теги: Северная Корея, Южная Корея, КНДР, Корея
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Источник: korrespondent.net

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