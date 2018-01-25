Россия на первом месте по решениям ЕСПЧ о нарушении прав человека

Чаще всего Россию признавали виновной в нарушении права на свободу и безопасность. По данному аспекту ЕСПЧ вынес 116 решений. Всего РФ нарушила конвенцию около 300 раз.

Европейский суд по правам человека за прошлый год вынес 293 решения о нарушении Россией Европейской конвенции по правам человека. Об этом в четверг, 25 января, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что чаще всего РФ признавали виновной в нарушении права на свободу и безопасность (116 решений), о запрете бесчеловечного и унижающего отношения (107), а также права на эффективную защиту (87).

В силу специфики работы ЕСПЧ сейчас выносятся решения по нарушениям, которые имели место преимущественно более 4-5 лет назад. Во многих решениях признавалось нарушение сразу нескольких статей конвенции.

Таким образом по нарушениям Россия заняла первое место. На втором оказалась Турция – 99 решений ЕСПЧ и на третьем Украина – 82 решения.

Напомним, против Украины в ЕСПЧ было подано 87 тысяч 786 заявлений.