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Часы Судного дня перевели вперед

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Так близко к полуночи, которая символизирует момент ядерной катастрофы на Земле, часы Судного дня не подходили со времен первого испытания водородной бомбы в 1953 году.
Часы Судного дня теперь показывают 23:58, а не 23:57:30
Часы Судного дня теперь показывают 23:58, а не 23:57:30

Символические часы Судного дня, указывающие на угрозу глобальной ядерной катастрофы, перевели на 30 секунд вперед – теперь они показывают 23:58. Об этом в четверг, 25 января, сообщили на пресс-конференции в Вашингтоне представители журнала The Bulletin of the Atomic Scientists.

“Часы показывают две минуты до ядерной полуночи“, – объявила президент этой организации Рейчел Бронсон.

Отмечается, что так близко к полуночи, которая символизирует момент ядерной катастрофы на Земле, они не подходили со времен первого испытания водородной бомбы в 1953 году.

“В течение прошлого года мы видели, как все ядерные державы вкладывали средства в развитие своих ядерных арсеналов“, – говорится в заявлении.

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Отмечается, что миру грозит ядерная война из-за ситуации на Корейском полуострове, ядерной программы Ирана, возможного конфликта между США и Китаем в Южно-Китайском море, противостояния между США и Россией, и ряда других угроз.

“Мир стал свидетелем уязвимости демократии к дезинформации. Но есть проблема с злоупотреблением соцсетями. Лидеры реагируют, на сообщения граждан, а они могут использовать силу интернета для улучшения долгосрочных перспектив своих детей и внуков. Они могут потребовать действий по уменьшению угрозы ядерной войны и изменения климата. Они могут воспользоваться этой возможностью, чтобы создать безопасный и спокойный мир“, — говорится в заявлении.

В последний раз стрелки часов Судного дня передвигали 26 января 2017 года. Это было сделано из-за заявлений вступившего в должность президента США Дональда Трампа о ядерном оружии и изменениях климата. Тогда стрелки передвинули на 23:57:30.

Напомним, часы Судного дня впервые появились на обложке американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists в 1947 году. Дальше всего от полуночи они отстояли в 1991 году. Тогда, после холодной войны, человечество отделяло от ядерного катаклизма 17 минут.

 

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Теги: Судный день, ядерное оружие, апокалипсис, часы, ядерная война
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