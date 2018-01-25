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В РФ медсестры выбросили на улицу тяжелобольного

Комментариев: 3
В Сочи люди стали свидетелями, как медсестры четвертой городской больницы вывезли и бросили на улицу тяжелобольного пациента, заявив, что "он им не нужен".

В Сочи (Россия) медсестры из четвертой городской больницы вывезли и бросили тяжелобольного пациента. Об этом в четверг, 25 января, сообщает российское издание Life.ru.

Возмущенные свидетели случившегося пытались остановить медработниц, но те заявили, что "он им не нужен". Очевидцам пришлось вызвать на место полицию и скорую. Мужчину госпитализировали в другое медучреждение, где констатировали – больной в тяжелом состоянии.

В свою очередь, начальник управления здравоохранения администрации города Сочи Марина Вартазарян, комментируя ситуацию, заявила что по данному делу началась проверка.

"Как только к нам попало это видео, мы незамедлительно начали служебную проверку, в ходе которой достоверность происходящего подтвердилась, а лица, участвовавшие в данном инциденте, были установлены", — сообщила чиновница.

По ее словам, медсестры будут уволены, а в этом медучреждении будет проведена тщательная ревизия.

Напомним, в Симферополе умерла беременная гражданка России Татьяна Пименова, которую медики из больницы им. Семашко выгнали ночью на мороз в одних тапочках.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, Больница, врачи, Сочи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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medved3558    26.01.2018, 01:02
Оценка:  0
medved3558
так видео где ??? Писать можно что угодно
Georg55    26.01.2018, 00:31
Оценка:  0
Georg55
ТАК там уже половину приезжих работает...
krolikoffnеt    25.01.2018, 23:51
Оценка:  +1
krolikoffnеt
Такое могло случится только на россии .
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