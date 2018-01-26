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Трамп откажет Палестине в помощи из-за "неуважения"

Комментариев: 1
Дональд Трамп пообещал полностью прекратить предоставление помощи Палестине из-за отказа руководства региона встретиться с американским вице-президентом.
Трамп решил наказать Палестину
Трамп решил наказать Палестину
gettyimages.com

США откажутся от предоставления помощи Палестинской национальной автономии из-за проявленного "неуважения". Об этом в четверг, 25 января, заявил американский президент Дональд Трамп в Давосе, сообщает The Hill.

По его словам, руководство Палестины отказалось от встречи с вице-президентом США Майком Пенсом после решения о переносе посольства США в Израиле.

"Они выказали к нам неуважение", — отметил Трамп, призвав палестинцев сесть за стол переговоров с Израилем.

Ранее сообщалось, что США вдвое сократили финансовую помощь палестинским беженцам.

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Теги: США, Палестина, помощь, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
В.    26.01.2018, 00:14
Оценка:  0
В.
Как всегда: МОЛОДЕЦ ТРАМП!!! Прилагает огромные усилия, чтобы выполнить свои предвыборные обещания. Прёт через тернии сопротивления всяческих противников к цели. Надеюсь, народ США оценит. И противникам Трампа воздаст на выборах по заслугам. Удачи ему, Трампу, во всём!
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