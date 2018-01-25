Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко хочет обсудить с Трампом поставки оружия

Комментариев: 1
В Давосе в рамках Всемирного экономического форума президент Петр Порошенко хочет обсудить с представителями США поставки оружия в Украину.
Порошенко хочет встретиться с президентом США
Порошенко хочет встретиться с президентом США
facebook.com/pg/president.gov.ua

Президент Петр Порошенко планирует завтра, 26 января, обсудить в Давосе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и, возможно, президентом Дональдом Трампом поставки вооружения в Украину. Об этом он сказал в эфире телеканала Bloomberg.

"Надеюсь, что завтра состоится эта встреча (с Трампом, - ред.). Определенно состоится встреча с Рексом Тиллерсоном, и мы обсудим различные вопросы касательно сотрудничества со Штатами в области экономики, безопасности (в частности, относительно поставок оборонительного оружия), поддержки украинских реформ и, в том числе, миротворцев, которых должен ввести Совбез ООН в восточные регионы моей страны, чтобы остановить убийства украинцев, совершаемые россиянами", - сказал Порошенко.

Напомним, США приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: армия и вооружение, США, Давос, оружие, Порошенко, Дональд Трамп, Рекс Тиллерсон, Давос 2018
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
nynyterr    25.01.2018, 23:51
Оценка:  0
nynyterr
Ты смотри как он"ратует за мир"!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь