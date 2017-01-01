Москва: США не спешат уничтожать свое химоружие

В МИД России заявили, что Вашингтон остается обладателем самого крупного в мире запаса химического оружия, хотя имеет все ресурсы для его уничтожения.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США отодвигают сроки полного уничтожения собственного химического арсенала. Об этом говорится в его комментарии по поводу встречи Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия в Париже, пишет РИА Новости.

"Именно по настоянию США в Конвенцию о запрещении химического оружия в свое время был записан нереалистично амбициозный срок глобального уничтожения арсеналов химоружия - до 2007 года. Понятно, что достичь этой цели не получилось. Но прошло ведь еще более десятилетия. Абсолютное большинство стран - и мы в том числе - со своими обязательствами все-таки справилось", - отмечается в документе.

При этом, как указывет Рябков, совсем другая картина с ликвидацией химоружия в США, которые обладают всеми необходимыми ресурсами для решения данной задачи и "раз за разом отодвигают сроки полного уничтожения собственного химарсенала".

"Теперь получается, что именно Вашингтон остается обладателем самого крупного в мире запаса химического оружия - более 2,5 тысячи тонн опаснейших оружейных отравляющих веществ", - подчеркнул замминистра.

Напомним, в сентябре 2017 года в России заявили об уничтожении последнего химического боеприпаса. Таким образом РФ на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.

После этого в Госдепартаменте США сообщили, что Штаты нацелены на полное уничтожение своего химического оружия до конца 2023 года.