Москва: США не спешат уничтожать свое химоружие
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США отодвигают сроки полного уничтожения собственного химического арсенала. Об этом говорится в его комментарии по поводу встречи Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия в Париже, пишет РИА Новости.
"Именно по настоянию США в Конвенцию о запрещении химического оружия в свое время был записан нереалистично амбициозный срок глобального уничтожения арсеналов химоружия - до 2007 года. Понятно, что достичь этой цели не получилось. Но прошло ведь еще более десятилетия. Абсолютное большинство стран - и мы в том числе - со своими обязательствами все-таки справилось", - отмечается в документе.
При этом, как указывет Рябков, совсем другая картина с ликвидацией химоружия в США, которые обладают всеми необходимыми ресурсами для решения данной задачи и "раз за разом отодвигают сроки полного уничтожения собственного химарсенала".
"Теперь получается, что именно Вашингтон остается обладателем самого крупного в мире запаса химического оружия - более 2,5 тысячи тонн опаснейших оружейных отравляющих веществ", - подчеркнул замминистра.
Напомним, в сентябре 2017 года в России заявили об уничтожении последнего химического боеприпаса. Таким образом РФ на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.
После этого в Госдепартаменте США сообщили, что Штаты нацелены на полное уничтожение своего химического оружия до конца 2023 года.