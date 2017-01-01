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Волкер и Сурков обсудят урегулирование на Донбассе

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Четвертая встреча спецпредставителя США по Украине и помощника президента России состоится в Дубае. Накануне Курт Волкер встретился с украинским президентом и политиками.
Курт Волкер
Курт Волкер
twitter.com/SpecRepUkraine

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков проведут в пятницу, 26 января, переговоры в Дубае, на которых обсудят урегулирование ситуации в Донбассе.

Предполагается, что на встрече в Дубае стороны обсудят возможность соблюдения перемирия в Донбассе, вопрос обмена пленными, а также попытаются сблизить позиции Москвы и Вашингтона по поводу идеи ввода миротворцев на востоке Украины.

Напомним, нынешняя встреча Волкера и Суркова станет четвертой: до этого переговоры состоялись 21 августа 2017 года в Минске, а также 7 октября и 13 ноября в Белграде.

Отметим, накануне встречи с помощником российского лидера Волкер побывал в Украине, где провел встречи с украинскими политиками и президентом Петром Порошенко.

Корреспондент.net разбирался, что украинские власти обсуждали с представителем США.

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Теги: Россия, Украина, США, встреча, донбасс, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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