Волкер и Сурков обсудят урегулирование на Донбассе

Четвертая встреча спецпредставителя США по Украине и помощника президента России состоится в Дубае. Накануне Курт Волкер встретился с украинским президентом и политиками.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков проведут в пятницу, 26 января, переговоры в Дубае, на которых обсудят урегулирование ситуации в Донбассе.

Предполагается, что на встрече в Дубае стороны обсудят возможность соблюдения перемирия в Донбассе, вопрос обмена пленными, а также попытаются сблизить позиции Москвы и Вашингтона по поводу идеи ввода миротворцев на востоке Украины.

Напомним, нынешняя встреча Волкера и Суркова станет четвертой: до этого переговоры состоялись 21 августа 2017 года в Минске, а также 7 октября и 13 ноября в Белграде.

Отметим, накануне встречи с помощником российского лидера Волкер побывал в Украине, где провел встречи с украинскими политиками и президентом Петром Порошенко.

Корреспондент.net разбирался, что украинские власти обсуждали с представителем США.