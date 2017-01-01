Эстония требует от Украины удалить ее из списка офшоров

Власти страны считают включение Эстонии в украинский список офшорных зон ошибкой. Премьер-министр Украины и министр финансов обещали решить ситуацию.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас призвал украинские власти удалить страну из списка офшорных зон, поскольку она попала туда по ошибке, передает Интерфакс Украина

"Включение властями Украины в список офшоров Эстонии является досадной ошибкой, которую следует немедленно исправить", - заявил Ратас в четверг, 25 января, во время телефонного разговора с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Также он обратился с аналогичной просьбой к министру финансов Украины Александру Данилюку на встрече в Давосе.

Ратас отметил, что нынешнее положение вызывает необоснованные финансовые дополнительные обязательства у эстонских предприятий в Украине и "по этой причине они ежедневно несут убытки".

"Это недопустимая ситуация", - подчеркнул эстонский премьер.

Он добавил, что "ни одна другая страна мира не считает Эстонию офшором".

"Эстония - член Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), член Европейского Союза и наша налоговая политика соответствует всем международным требованиям и стандартам, в том числе, и законодательству Украины", - отметил Ратас.

Напомним, 27 декабря 2017 года правительство Украины приняло решение о включении в украинский список офшорных зон 22 новых стран, в том числе Эстонии и Латвии.