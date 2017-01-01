Украина - на четвертом месте в Европе по уменьшению населения

Украине прогнозируют снижение численности населения до 36,42 миллионов человек к 2050 году. Это четвертый показатель в ТОП-10 стран Восточной Европы.

Эксперты ООН составили топ-10 стран Европы по снижению численности населения, в котором Украина помещена на четвертую позицию, сообщает портал Quartz.

По их мнению, в течение следующих нескольких десятилетий Восточная Европа резко сократится. Среди названных факторов, влияющих на уменьшение населения, - миграция в более богатые и благополучные страны, снижение рождаемости и повышение смертности.

Топ-10 стран Европы, в которых больше всего сокращается население. Украина - на четвертом месте.

1. Болгария

В 2017 году население составляло 7,08 млн. человек. К 2050 году его количество уменьшится на 23% - до 5,42 млн. человек. По данным экспертов, среднегодовой темп уменьшения населения составляет - 0,7%.

2. Латвия

Численность населения в 2017 году - 1,95 млн. Прогноз на 2050 год: 1,52 млн, что на 22% меньше. Население сокращается в результате естественного сокращения, а также из-за миграции. Наибольшее количество выехавших граждан Латвии приходится на Ирландию и Великобританию.

3. Молдавия

В 2017 году проживало 4,05 млн. человек. Прогноз на 2050 год - 3,29 млн, что на 19% меньше. В этой стране в последние годы уменьшился естественный прирост населения, увеличилась эмиграция за рубеж наиболее работоспособной и профессионально подготовленной части населения страны, увеличилась смертность.

4. Украина

В 2017 году проживало 44,22 млн. К 2050 году количество населения уменьшится, уверены эксперты, на 18% - до 36,42 млн. человек. На данный момент в нашей стране один из самых низких уровней рождаемости в Европе.

По официальным данным Госстата, в течение января-ноября 2017 года численность населения Украины уменьшилась на 180 тысяч человек до 42 403 000 человек. При этом число умерших продолжает превышать количество рожденных: на 100 умерших приходится 64 новорожденных.

Исследования экспертов ООН относительно Украины. Фото: esa.un.org

5. Хорватия

В 2017 году проживало 4,19 млн. человек. Прогноз на 2050 год - 3,46 млн. человек, что на 17% менше. Более 90% населения страны составляют хорваты, к числу национальных меньшинств относятся сербы, боснийцы, венгры, албанцы, итальянцы, словенцы, немцы, чехи, цыгане и другие.

6. Литва

В 2017 году было зарегистрировано 2,89 млн. человек. К 2050 году количество уменьшится на 17% - до 2,41 млн. человек. Уменьшение населения происходит за счет эмиграции жителей, увеличившейся смертности, уменьшающейся рождаемости.

7. Румыния

В 2017 году проживало 19,68 млн. человек. К 2050 году останется, уверены эксперты, 16,40 млн. человек, что на 17% меньше. В Румынии рождаемость составляет 10,5 на 1000 человек, смертность — 12,0 на 1000 человек.

8. Сербия

В 2017 году количество населения составило 8,79 млн.человек. Прогноз на 2050 год- 7,45 млн. человек, что на 15% меньше. Имеет один из самых негативных темпов роста населения в мире, занимая 225 место из 233 стран.

9. Польша

В 2017 году в стране проживало 38,17 млн.человек, к 2050 году останется, считают эксперты, 2,39 млн. (на 15% меньше). Население Польши уменьшается из-за роста эмиграции и падения рождаемости.

10. Венгрия

В 2017 году в стране было зарегистрировано 9,72 млн. человек. К 2050 году останется, согласно рейтингу, 8,28 млн. человек, что на 15% меньше.

Ранее украинские ученые озвучивали прогноз, согласно которому численность населения Украины к 2050 году уменьшится на 5,5 млн человек.

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