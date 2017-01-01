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Турция заявила о ликвидации сотен курдов в Сирии

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ВВС Турции за сутки уничтожили 23 объекта курдов и боевиков Исламского государства в сирийском Африне. Было задействовано 13 самолетов.
Турецкий танк ведет огонь по курдам
Турецкий танк ведет огонь по курдам
Анадолу

В рамках военной операции Турции в сирийском районе Африне ликвидированы 343 курдских боевика. Об этом сообщает в пятницу, 26 января, Анадолу со ссылкой на заявление Генштаба Вооруженных сил Турции.

"Операция "Оливковая ветвь" по очистке сирийского района Африн от курдских боевиков идет по плану. С начала операции "Оливковая ветвь" ликвидировано не менее 343 террориста", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ВВС Турции за сутки уничтожили 23 объекта курдов и боевиков Исламского государства в Африне. Было задействовано 13 самолетов, и все они вернулись на базу.

Как сообщал Корреспондент.net, 20 января Турция начала в Сирии военную операцию Оливковая ветвь против группировок курдов. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов.

Турецкие танки вошли в сирийский Африн, а авиация ударила по аэродрому Минниг на северо-западе страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что войска быстро уничтожат курдских боевиков.

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Теги: Турция, курды, Сирия, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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