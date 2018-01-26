В Великобритании заявили, что Россия готовит удар по инфраструктуре страны

В Минобороны Великобритании считают, что Россия ищет уязвимые места и готовит удар по британской инфраструктуре. В случае возможного удара пострадают тысячи людей.

РФ ищет способ нанести максимальный удар по Великобритании. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в интервью газете The Telegraph, которое вышло в пятницу, 26 января.

Он отметил, что если по стране будет нанесен удар, то Великобритания может "погрузиться в хаос"

В настоящий момент, по словам Уильямсона, Россия изучает систему поставки газа и электричества в Великобританию из континентальной Европы. По его словам, это делается для того, чтобы обнаружить уязвимые места и подготовить возможный удар по британской инфраструктуре.

"Русские не будут высаживаться на южном побережье. Они сейчас думают о том, как нанести максимальный ущерб Великобритании.

"Если нанести удар по экономике, разрушить инфраструктуру, то это приведет к многим тысячам жертв. И в этом случае страна может погрузиться в хаос", — предположил Уильямсон.

Позицию главы военного ведомства подтвердили бывший министр безопасности и антитеррористической деятельности лорд Алан Уэст. По его словам, он полностью уверен, что Россия действительно пытается выяснить, как атаковать британскую инфраструктуру. В свою очередь глава Национального центра кибербезопасности Сиаран Мартин указал, что Москва в прошлом году уже организовывала кибератаки против энергетического и телекоммуникационного секторов.

На прошлой неделе об угрозе кибератак России в отношении как военных, так и гражданских объектов говорил начальник Генерального штаба Великобритании Ник Картер. При этом он указывал, что Соединенное Королевство с его нынешним уровнем финансирования вооруженных сил не способно справиться с угрозой гибридной войны со стороны России, Китая и Ирана.

Заявления высокопоставленных военных звучат на фоне продолжающихся дебатов о необходимости увеличения военного бюджета Великобритании. Представители Консервативной партии указывают, что траты слишком низкие, чтобы обеспечивать должный уровень обороноспособности. Их оппоненты, наоборот, указывают, что за последние годы были израсходованы большие суммы на модернизацию ядерного оружия и на строительство новейших авианосцев.

Как ранее сообщалось, в Лондоне создают ведомство по борьбе с фейковыми новостями.

Напомним, жителей Швеции готовят к войне с Россией.