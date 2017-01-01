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Голландские хакеры несколько лет следили за российскими хакерами

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Как установила голландская разведка, база российских хакеров находилась в московском университете, а руководила ними Служба внешней разведки РФ.
Голландские хакеры несколько лет следили за российскими хакерами
Голландские хакеры несколько лет следили за российскими хакерами
Getty Images

В 2014 году разведка Нидерландов взломала компьютерную сеть московского университета, из помещения которого работали хакеры. Об этом утверждается в расследовании голландских журналистов из газеты Volkskrant и телепередачи Nieuwsuur.

Что именно это за вуз, не говорится, но здание, как утверждается, находится недалеко от Красной площади.

Голландцы получили доступ к камерам наблюдения в этом помещении, что позволило им сопоставить лица хакеров с каталогом уже разоблаченных российских разведчиков. Им удалось раскрыть состав Cozy Bear - AIVD идентифицировали их, сравнивая с базами данных российских кибершпионов, а также выяснили, что руководит ими Служба внешней разведки РФ.

Эта информация была передана США. И эти материалы, вероятно, стали основой для обвинения России во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

Ранее сообщалось, что российские хакеры атакуют Польшу 14,5 тысяч раз в день.

Как сообщалось, Великобритания обвинила РФ в хакерских атаках.

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Теги: Россия, США, хакеры, Нидерланды, россияне, кибератака, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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