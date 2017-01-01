В Германии начались коалиционные переговоры

Представители двух консервативных христианских партий и социал-демократы приступили к первому раунду переговоров о формировании правительства Германии.

В Берлине в штаб-квартире христианских демократов в пятницу, 26 января, началась встреча лидеров Христианского-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) – Ангелы Меркель, Хорста Зеехофера и Мартина Шульца.

Ожидается, что переговоры продлятся две недели.

Позже состоится первое заседание 15 участников группы переговорщиков, работа которой продолжится до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство Германии.

Представители ХДС/ХСС надеются, что это может произойти до 8 февраля, однако правительство "большой коалиции" будет создано лишь в том случае, если за него проголосуют большинство рядовых членов Социал-демократической партии Германии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель оптимистично оценила перспективу договориться о создании нового правительства. По ее словам, она идет на переговоры "с уверенностью и оптимизмом", и будет внимательно следить за тем, чтобы участники встречи как можно быстрее достигли договоренности.

"Встреча должна стать прорывом не только для Европы, но и для Германии", – сказала Меркель перед началом встречи.

Лидер христианских демократов Хорст Зеехофер также подчеркнул, что его партия стремится к созданию коалиционного правительства. "ХСС хочет этой коалиции", – заверил он.

Глава социал-демократов Мартин Шульц, в свою очередь, заявил о желании провести быстрые и конструктивные переговоры. Цель его партии, отметил Шульц, как можно скорее добиться создания стабильного правительства в Германии и вернуть стране ведущую роль на международном уровне.

Как сообщал Корреспондент.net, 1 декабря 2017 года стало известно о переговорах Меркель, Шульца и Зеехофера. Позже Шульц заявил, что на это встрече не обсуждался вопрос создания коалиции.

Лишь 21 января партия Шульца проголосовала за начало переговоров о "большой коалиции".

Напомним, в ноябре прошлого года в Германии сорвались переговоры о создании новой правительственной коалиции. Такое решение было принято после того, как из переговоров вышла Свободная демократическая партия (СвДП) Кристиана Линднера.

Источник: Русская служба Deutsche Welle