Киселев объяснил "двойников Путина"

Измерения пропорций лица, и анализ характера мимики доказывают - на фото и видео с официальных мероприятий РФ разных лет в качестве Путина фигурируют разные люди.

Российски журналист и телеведущий Евгений Киселев утверждает, что у президента РФ Владимира Путина нет двойников, а его внешность (вплоть до антрополигических пропорций строения черепа и мышц лица) на протяжении долгих лет его правления изменилась из-за косметологических процедур. Об этом он написал в чате Главреда.

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По его утверждению, именно процедуры в косметологических кабинетах превратили лицо Путина в то, что на специфическом языке профессионалов называется “лицо-подушка“. Оно возникает от чрезмерного применения так называемых “филлеров“, специальных гелей на основе гиалуроновой кислоты, которые вкалываются под кожу и временно разглаживают морщины.

Евгений Киселев считает, что в Российской Федерации “коллективный Путин“ будет править столько, сколько хватит здоровья у “индивидуального“.

По утверждению телеведущего, разговорам о двойниках главы РФ не стоить верить, они — “чистая ерунда“.

“Внешне Путин за последние неполные 20 лет действительно изменился — не только потому, что постарел, но и потому что, как утверждают профессиональные врачи-косметологи, явно увлекается процедурами, которые, как ему кажется, улучшают его внешность“, — написал Киселев.

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Стоит отметить, что в сети и прессе активно обсуждается тот факт, что криминалистические эксперты и антропологи заметили - в разные годы на фото и видео с официальных мероприятий РФ в качестве Путина фигурируют люди с разными парамертами пропорций лица.

Напомним, суд по делу о госизмене Януковича 18 января назначил портретную экспертизу Путина, также эксперты проверят, не подменяли ли двойниками министра обороны РФ Шойгу и крымского сепаратиста Аксенова.

Ранее, 6 января, в Оболонском районном суде Киева в рамках рассмотрения дела Януковича смотрели видео про двойников Путина.