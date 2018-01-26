Семь вертолетов и автоматчики: Трамп в Давосе
Закрытый аэропорт, 7 вертолетов и охрана с автоматами: президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вечером в четверг, 25 января, прибыл в Давос. Глава США примет участие во Всемирном экономическом форуме 2018 года.
Приезд Дональда Трампа на ВЭФ 2018 в Давос сопровождался суетой и скандалами. Американский президент прилетел в Цюрих, где полностью остановили работу аэропорта. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Валерий Калныш.
Дальше глава Белого Дома на вертолете в сопровождении воздушного эскорта отправился в Давос. Телеведущая и журналистка Тина Канделаки, которая также находится на ВЭФ 2018, на своей странице в Twitter написала, что делегация и охрана президента прибыла на 7 вертолетах.
Трамп приехал. 7 вертолетов. @wef— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 25 января 2018 г.
На вертолетной площадке, которую охраняли автоматчики, Трампа ждал кортеж из десятка машин. Как сообщал ранее Корреспондент.net, в четверг, 25 января, автомобиль из кортежа Дональда Трампа сбил в Давосе полицейского.
Cмотрите фотогалерею: Семь вертолетов и автоматчики: Трамп в Давосе
За прилетом президента Соединенных Штатов Америки наблюдало много людей. Недалеко от места его прибытия на отвесной скале активисты повесили плакат с надписью "Трамп не приветствуется".
Плакат "против Трампа" на скале в Давосе (фото: EPA/UPG)
Плакат "против Трампа" на скале в Давосе (фото: EPA/UPG)
Ранее акции протеста против Дональда Трампа прошли по всей Швейцарии.
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