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Семь вертолетов и автоматчики: Трамп в Давосе

Комментариев: 1
Закрытый аэропорт, 7 вертолетов и охрана с автоматами: президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вечером в четверг, 25 января, прибыл в Давос. Глава США примет участие во Всемирном экономическом форуме 2018 года.
Дональд Трамп прибыл в Давос
Дональд Трамп прибыл в Давос

Приезд Дональда Трампа на ВЭФ 2018 в Давос сопровождался суетой и скандалами. Американский президент прилетел в Цюрих, где полностью остановили работу аэропорта. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Валерий Калныш.

Дальше глава Белого Дома на вертолете в сопровождении воздушного эскорта отправился в Давос. Телеведущая и журналистка Тина Канделаки, которая также находится на ВЭФ 2018, на своей странице в Twitter написала, что делегация и охрана президента прибыла на 7 вертолетах.

 
На вертолетной площадке, которую охраняли автоматчики, Трампа ждал кортеж из десятка машин. Как сообщал ранее Корреспондент.net, в четверг, 25 января, автомобиль из кортежа Дональда Трампа  сбил в Давосе полицейского. 
 
 
За прилетом президента Соединенных Штатов Америки наблюдало много людей. Недалеко от места его прибытия на отвесной скале активисты повесили плакат с надписью "Трамп не приветствуется". 
 
Плакат "против Трампа" на скале в Давосе (фото: EPA/UPG)
Плакат "против Трампа" на скале в Давосе (фото: EPA/UPG)

Ранее акции протеста против Дональда Трампа прошли по всей Швейцарии

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Давос, фото, кортеж, Трамп, фоторепортаж, Дональд Трамп, Давос 2018
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    26.01.2018, 13:32
Оценка:  -1
Peyot
Я думаю что таких низких шансов на покушение как у трампа не было еще ни у одного президента США. Все враги США прекрасно понимают что Трам-пам-пам поставлен кремлем вредить цивилизованному миру и его ждет рашенгейт...
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