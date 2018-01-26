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Париж наводнили крысы из-за разлива Сены

Комментариев: 2
Париж страдает от полчищ крыс, которые ищут себе новое жилье, после того как вода затопила их норы. Уровень воды в Сене поднялся выше пяти метров.

Полчища крыс заполонили Париж вследствие разлива Сены. Как сообщают в пятницу, 26 января, французские СМИ, после того как вода затопила их норы, грызуны кинулись искать новое жилье.

Один из парижских коммунальщиков снял на видео стаю крыс. По его словам, мусорщики регулярно подвергаются нападениям крыс.

"Коллега рассказывал мне, что крыса бросилась ему на горло, и еще одна — на руку", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что вода в реке Сена в Париже продолжает подниматься. Уровень воды уже превысил пять метров. 

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Теги: Франция, видео, река, Париж, Сена, разлив
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    26.01.2018, 23:56
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Бабушка рассказывала, как они жили на Подоле, было это в 193х годах. В одну из весен был сильный разлив Днепра, так крысы ушли из подвалов дня за три до потопа, шли полчищами. Через несколько дней Подол залило. Год не спросил, а бабушка умерла в 1983 году ей было около 100 лет.
темп    26.01.2018, 22:59
Оценка:  0
темп
Фуууу
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