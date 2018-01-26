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Суд Лондона отложил решение по "долгу Януковича"

Комментариев: 2
Суд Лондона отложил рассмотрение апелляции Украины по так называемому "долгу Януковича". В Минфине утверждают, что привели веские правовые аргументы.
Лондонский суд отложил рассмотрение апелляции Украины
Лондонский суд отложил рассмотрение апелляции Украины
gettyimages.com

Рассмотрение апелляции Украины по долгу в 3 миллиарда долларов перед Россией было отложено лондонским судом. Об этом в пятницу, 26 января, сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

"В течение 5 дней, пока длилось заседание, команда юридических советников Украины привела веские правовые аргументы Украины для рассмотрения судейской коллегией в составе трех высококвалифицированных и опытных судей Апелляционного суда", - говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что о результатах рассмотрения будет сообщено после объявления Апелляционным судом Англии своего решения.

Также в сообщении подчеркивается, что Украина доверяет английском судопроизводству и, как и раньше, уверена в достижении положительного результата судебного процесса, который был начат "по указанию России в целях реализации масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины".

Напомним, 17 февраля Россия подала иск к Украине в Высокий суд Лондона с требованием погасить долг в три миллиарда долларов и выплатить "набежавшие" проценты на 75 миллионов долларов. 

При этом, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Киев не видит причин для возврата России долга в 3 млрд долларов.

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Теги: Британия, Украина-Россия, суд, Лондон, долги
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ЛюблюУкраину    27.01.2018, 01:05
Оценка:  0
ЛюблюУкраину
хрен а не долг
vaxxojret    26.01.2018, 21:49
Оценка:  +3
vaxxojret
Проценты по этому долгу"капают"ежедневно. Но платить всё-равно придётся.Скоро.
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