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В Госдуме РФ прокомментировали новые санкции США

Комментариев: 4
Новые санкции США, которые Вашингтон ввел сегодня, 26 января, являются деструктивным шагом, усугубляющим ситуацию в российско-американских отношениях, считают в Госдуме РФ.
В Госдуме недовольны новыми санкциями
В Госдуме недовольны новыми санкциями
duma.gov.ru

Новые санкции США являются очередным деструктивным шагом, усугубляющим ситуацию в российско-американских отношениях. Об этом заявил журналистам в пятницу глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий, сообщают РИА Новости.

"Новые санкции США — очередной деструктивный шаг, усугубляющий ситуацию в российско-американских отношениях. Очевидно, что делается это в целях собственных геополитических интересов, недобросовестной конкуренции и обеспечения преимущества на мировых рынках", — сказал Слуцкий.

В свою очередь, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов назвал санкции в отношении России со стороны США беспрецедентным давлением.

"Россия справилась с последствиями того беспрецедентного давления, которое на нее оказывалось, – благодаря сильному президенту. У России огромный потенциал и постепенно, мы видим это уже в бюджете 2018 года, мы снова выйдем на экономический рост. И никакие санкции нас не запугают", – заявил Неверов.

Напомним, Минфин США расширил санкций в отношении России из-за ситуации в Украине. 

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Теги: Россия, Госдума РФ, США, санкции
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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aprilin    27.01.2018, 00:51
Оценка:  0
aprilin
..деструктивным..деструктивное...
logmax    26.01.2018, 22:59
Оценка:  +2
logmax
Трам -пам-пам)))
Москвошвея    26.01.2018, 22:59
Оценка:  +10
Москвошвея
Шота Машку Захарову не слыхать.Видать в запое.
genasgv67    26.01.2018, 22:59
Оценка:  +5
genasgv67
и хер вам в помощь
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