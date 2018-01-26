Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко подвел итоги визита в Давос

Комментариев: 2
Президент Петр Порошенко считает, что Всемирный экономический форум в Давосе прошел удачно. Поскольку ему удалось провести много конструктивных и полезных встреч.
Порошенко позитивно оценил результаты поездки в Давос
Порошенко позитивно оценил результаты поездки в Давос
president.gov.ua

На Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялись детальные и конструктивные переговоры с украинскими партнерами и международными финансовыми организациями. Об этом заявил президент Петр Порошенко по результатам визита в Давос, сообщает Укринформ.

"Результаты Давоса. Если сказать одной фразой, то все было очень хорошо. Состоялись чрезвычайно детальные консультации с нашими партнерами по международным финансовым организациям, они были очень конструктивные", - сказал Порошенко.

Он отметил, что впервые в Давосе было такое количество вопросов относительно встречи с ведущими международными инвесторами.

"Это - сигнал для нашей страны относительно активизации земельной реформы и приватизации. Должны сделать все для реализации экономического роста в 2018 году", - добавил президент.

Напомним, президент Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время совместной встречи в пятницу, 26 января, во время форума в Давосе обсудили вопрос размещения миротворческого контингента на Донбассе.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Давос, форум, визит, Порошенко, Давос 2018
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
vaxxojret    27.01.2018, 00:02
Оценка:  0
vaxxojret
К Трампу так и не допустили...А как мечтал!
ЛюблюУкраину    26.01.2018, 22:59
Оценка:  -1
ЛюблюУкраину
послали по дальше? посоветовали использовать бабло из оффшоров?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь