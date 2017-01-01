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В центре Амстердама произошла стрельба: есть жертвы

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В центральном районе Амстердаме произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще несколько пострадали. Нападавший скрылся, его разыскивает полиция.
Амстердам
Амстердам
АР

В центре Амстердама вечером 26 января произошла стрельба, сообщает телерадиокомпания RTL.
 
По данным полиции, в результате стрельбы погиб один человек, еще два получили ранения.
 
"Один человек погиб, два человека с неизвестными ранениями доставлены в больницу", – говорится в сообщении полиции Амстердама в Twitter. 
 
 
Свидетели происшествия заявили, что слышали звуки стрельбы рядом с детской площадкой, после чего стрелявший в балаклаве убежал с места инцидента. 
 
Полиция считает, что вероятной причиной стрельбы был криминальный конфликт. Версия теракта представляется маловероятной, отметили правоохранители.

 
 
Напомним, ранее в Италии мужчина с балкона собственной квартиры открыл стрельбу по прохожим из ружья.
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Теги: стрельба, полиция, Нидерланды, Амстердам
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Источник: korrespondent.net

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