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Мировой туризм вырос до семилетнего максимума

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В 2017 году количество туристов в мире увеличилось на 7% и достигло 1,32 млрд человек. Эта максимальный результат за последние семь лет.
Туристы в Египте
Туристы в Египте
Getty Images
 
Количество передвижений туристов по всему миру выросло в 2017 году на 7%, до 1,322 млрд – максимального показателя за последние семь лет. Об этом сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).
 
Так, Европу в 2017 году посетили 671 млн туристов (прирост – 8% в сравнении с 2016 годом), Африку – 62 млн (+8%), Азиатско-Тихоокеанский регион – 324 млн (+6%), Ближний Восток – 58 млн (+5%), Северную и Южную Америку – 207 млн (+3%).
 
В ООН отмечают, что прирост мировой туристической активности обусловлен "ростом глобальной экономики и устойчивым спросом со стороны традиционных и развивающихся рынков, в частности, восстановлением расходов на туризм в Бразилии и России после нескольких лет падения". 
 
В 2018 году ожидается увеличение количества туристов на 4-5%. 

В центре Киева избили туриста из Великобритании 
 
Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2017 года Украину посетили 6,3 млн туристов, что на 8,7% больше, чем за такой же период в 2016 году.
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Теги: туризм, ООН, туристы
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Источник: korrespondent.net

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