В Канаде арестовали мужчину за угрозы в адрес Трюдо

До заседания суда канадца отпустили, однако запретили ему контактировать с премьер-министром Джастином Трюдо, а также приобретать оружие.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Корреспондент