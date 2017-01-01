В Канаде арестовали мужчину за угрозы в адрес Трюдо
До заседания суда канадца отпустили, однако запретили ему контактировать с премьер-министром Джастином Трюдо, а также приобретать оружие.
В Канаде полиция арестовала жителя Альберты за угрозы премьер-министру Джастину Трюдо и главе провинции Рейчел Нотли в Twitter, передает CBC News.
Мужчину задержали 19 января, ему предъявлены обвинения в угрозах.
Аккаунт канадца в Twitter заблокирован. До заседания суда мужчину отпустили, однако запретили ему контактировать с Трюдо и Нотли, а также приобретать оружие.
Какие именно сообщения задержанный адресовал политикам, не сообщается.
СМИ: Немецким политикам разослали письма с белым порошком
СМИ: Немецким политикам разослали письма с белым порошком
Напомним, ранее в США мужчина грозился расстрелять редакцию CNN.
Эта же новость на Корреспондент