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В Канаде арестовали мужчину за угрозы в адрес Трюдо

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До заседания суда канадца отпустили, однако запретили ему контактировать с премьер-министром Джастином Трюдо, а также приобретать оружие.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
 
В Канаде полиция арестовала жителя Альберты за угрозы премьер-министру Джастину Трюдо и главе провинции Рейчел Нотли в Twitter, передает CBC News.
 
Мужчину задержали 19 января, ему предъявлены обвинения в угрозах.
 
Аккаунт канадца в Twitter заблокирован. До заседания суда мужчину отпустили, однако запретили ему контактировать с Трюдо и Нотли, а также приобретать оружие.
 
Какие именно сообщения задержанный адресовал политикам, не сообщается.

СМИ: Немецким политикам разослали письма с белым порошком
 
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Теги: Канада, угроза, арест, Джастин Трюдо
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Источник: korrespondent.net

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