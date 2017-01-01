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В Океании пропал паром с 50 пассажирами

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Паром отправился в рейс 18 января и должен был прибыть 20 числа. Судно объявили пропавшим только недавно. У него якобы были проблемы с движущим винтом.
В Океании ищут паром с 50 пассажирами
В Океании ищут паром с 50 пассажирами
The Guardian

Спасатели из Новой Зеландии и Фиджи начали совместные поиски пассажирского парома Бутираои, пропавшего 18 января в территориальных водах Кирибати. Об этом в субботу, 27 января, сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что паром отправился в рейс 18 января и должен был прибыть 20 числа. По данным властей Новой Зеландии, судно объявили пропавшим только недавно. До этого операцию проводили только спасатели из Фиджи.

Паром Бутираои совершал рейсы между островами Океании. Последний должен был составить около 240 километров. Судно описывают как деревянный катамаран длиной 17,5 метра. У него якобы были проблемы с движущим винтом.

Напомним, ранее сообщалось, что возле восточного побережья Филиппин перевернулся паром, на борту которого находился 251 человек.

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Теги: океан, Новая Зеландия, поиск, розыск, паром, Фиджи
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Источник: korrespondent.net

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