В столице Азербайджана произошел взрыв газа

Взрыв прогремел в центре азербайджанской столицы вблизи станции метро. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли два человека.

В столице Азербайджана Баку в субботу, 27 января, произошел взрыв, который привел к гибели, по предварительным данным, двух человек. Об этом сообщает News.Az.

Указано, что взрыв произошел утром 27 января в центре азербайджанской столицы вблизи станции метро.

Причиной, по предварительным данным, стала утечка газа.

"Свидетели говорят, что в результате взрыва погибли двое людей", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли работники чрезвычайной ситуации, полиция и скорая помощь.

Напомним, ранее сообщалось о взрыве в Кабуле.