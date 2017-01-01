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В столице Азербайджана произошел взрыв газа

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Взрыв прогремел в центре азербайджанской столицы вблизи станции метро. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли два человека.
В Баку произошел взрыв газа
В Баку произошел взрыв газа
Day.az

В столице Азербайджана Баку в субботу, 27 января, произошел взрыв, который привел к гибели, по предварительным данным, двух человек. Об этом сообщает News.Az.

Указано, что взрыв произошел утром 27 января в центре азербайджанской столицы вблизи станции метро.

Причиной, по предварительным данным, стала утечка газа.

"Свидетели говорят, что в результате взрыва погибли двое людей", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли работники чрезвычайной ситуации, полиция и скорая помощь.

Напомним, ранее сообщалось о взрыве в Кабуле.

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Теги: газ, Азербайджан, взрыв, Баку, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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