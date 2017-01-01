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ООН призывает все страны соблюдать олимпийское перемирие

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Глава Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак призвал все враждующие стороны использовать перемирие и урегулировать разногласия мирным путем во время Олимпийских и Паралимпийских Игр в Пхенчхане.
Глава Генеральной ассамблеи ООН призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие
Глава Генеральной ассамблеи ООН призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие

Глава Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие во время Олимпийских и Паралимпийских Игр в Пхенчхане. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает центр новостей ООН. 

Традиционное временное перемирие начинается за неделю до игр и заканчивается через неделю после их закрытия. Традиция появилась в Греции в VIII веке до н.э.  

Лайчак призвал все враждующие стороны использовать перемирие и урегулировать разногласия мирным путем. 

Председатель Генассамблеи напомнил, что спорт играет важную роль в "построении мирного будущего для всего человечества". 

Напомним, Олимпийские игры в Пхенчхане стартуют 9 февраля 2018 года.

Как сообщалось, украинцам покажут Олимпиаду-2018 за деньги с Евровидения.

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Теги: Олимпиада, ООН, Олимпийские игры, Пхенчхан, Олимпийские игры в Пхенчхане
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Источник: korrespondent.net

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