Великобритания строит радиорадар на случай агрессии РФ

Радар позволит Великобритании и НАТО "развить понимание ситуации, которая складывается в воздушном пространстве севернее Британии и далее, через Норвежское море". Его стоимость составляет приблизительно 14,2 млн долларов.

В Великобритании на острове Унст в Шетландах строят новый радиолокатор, который должен усилить способность вооруженных сил государства отслеживать неопознанные военные и гражданские самолеты и поможет защититься от российской агрессии. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

"Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар жизненно важный для защиты Великобритании, поскольку мы реагируем на усиление глобальных угроз и укрепляем нашу способность с ними справляться", – сказал глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон.

Так, радар позволит Великобритании и НАТО "развить понимание ситуации, которая складывается в воздушном пространстве севернее Британии и далее, через Норвежское море". Также новая технология позволит "улучшить суверенный потенциал Британии в период обострения российской военной активности".

Строительство этого прибора якобы было связано в том числе с тем, что действия России не ограничиваются восточными границами Европы.

Таким образом, Унст, по мнению представителей ведомства, вернется к своей бывшей роли, которую он выполнял в 1960 и 1970 годах – тогда остров использовался в качестве радара раннего предупреждения на северном фланге НАТО.

Стоимость радиорадара составляет приблизительно 14,2 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в основу новой Национальной оборонной стратегии США легло противодействие России и Китаю.